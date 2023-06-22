Пятый транш. Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро

Европейский Союз во вторник, 23 мая, объявил о выплате Украине пятого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу. Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу", – говорится в Twitter фон дер Ляен.



Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.