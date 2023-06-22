Пятый транш. Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро
22.06.2023, 12:17
Фото: Twitter / vonderleyen
Европейский Союз во вторник, 23 мая, объявил о выплате Украине пятого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу. Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу", – говорится в Twitter фон дер Ляен.
Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.
С начала полномасштабной войны это уже 11-й транш макрофинансовой помощи:
→ март 2022 г. – 600 млн евро
→ май 2022 г. – 600 млн евро
→ август 2022 г. – 1 млрд евро
→ октябрь 2022 г. – 2 млрд евро
→ ноябрь 2022 г. – 2,5 млрд евро
→ декабрь 2022 г. – 500 млн евро
→ январь 2023 г. – 3 млрд евро
→ март 2023 г. – 1,5 млрд евро
→ апрель 2023 г. – 1,5 млрд евро
→ май 2023 г. – 1,5 млрд евро
- 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
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