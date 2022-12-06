Международные резервы Украины превысили довоенный уровень, увеличившись в ноябре почти на 11%. На 1 декабря они составили $27,95 млрд, тогда как 24 февраля в резервах было $27,42 млрд, сообщил Национальный банк.

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Такой скачок резервов связан со значительными поступлениями валюты:

$2,53 млрд – от Евросоюза;

$1,5 млрд – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

$517,8 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа;

$69,1 млн – от других международных кредиторов.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были намного меньше – $605 млн. Еще $118,8 млн Украина выплатила Международному валютному фонду.

Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре снизились второй месяц подряд благодаря устойчивым валютным поступлениям со стороны экспортеров. Чистая продажа валюты Нацбанком на валютном рынке составила $1,57 млрд.

Переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют увеличила их стоимость на $380,7 млн.

В октябре резервы Украины благодаря западной помощи в октябре увеличились на $1,3 млрд.

Андрій Водяний

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