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Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на следующей неделе – Еврокомиссия

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 19:36
Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на следующей неделе – Еврокомиссия - Фото
Валдис Домбровскис (фото: пресс-служба Еврокомиссии)

Украина на следующей неделе получит транш в 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год. Следующий транш в 500 млн евро Украина получит в декабре, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина.   

"Мы уже выплатили 3 млрд евро. Еще 2,5 млрд будут на следующей неделе и еще 0,5 млрд евро – в декабре", – сказал Домбровскис. 

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Остальные 3 млрд евро, предусмотренных программой макрофинансовой помощи на текущий год, будут включены в пакет кредитной помощи Украине на 18 млрд евро на следующий год. 

"Что касается остальных 3 млрд евро, решения в этом году были приняты на разовой основе, и, соответственно, поток финансирования не был полностью предсказуемым. Поэтому в каком-то смысле, они были учтены в нашем предложении на 18 млрд евро", – уточнил Домбровскис. 

Он добавил, что это объясняется размером пакета помощи, поскольку сначала обсуждался пакет помощи на сумму менее 18 млрд евро. 

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Роман Бриль
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Валдис Домбровскис еврокомиссия помощь Украине макрофинансовая помощь ес
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