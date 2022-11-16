Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на следующей неделе – Еврокомиссия

Украина на следующей неделе получит транш в 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год. Следующий транш в 500 млн евро Украина получит в декабре, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина.

"Мы уже выплатили 3 млрд евро. Еще 2,5 млрд будут на следующей неделе и еще 0,5 млрд евро – в декабре", – сказал Домбровскис.

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Остальные 3 млрд евро, предусмотренных программой макрофинансовой помощи на текущий год, будут включены в пакет кредитной помощи Украине на 18 млрд евро на следующий год.

"Что касается остальных 3 млрд евро, решения в этом году были приняты на разовой основе, и, соответственно, поток финансирования не был полностью предсказуемым. Поэтому в каком-то смысле, они были учтены в нашем предложении на 18 млрд евро", – уточнил Домбровскис.

Он добавил, что это объясняется размером пакета помощи, поскольку сначала обсуждался пакет помощи на сумму менее 18 млрд евро.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

20 сентября Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины. Полученные 18 октября 2 млрд евро – первый транш из этой суммы. Еще 2,5 млрд евро ожидаются в ноябре, 500 млн – в декабре.

9 ноября Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.

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Роман Бриль

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