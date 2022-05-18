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ЕС анонсировал рекордную помощь Украине: 9 млрд евро до конца 2022 года

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18.05.2022, 14:24
ЕС анонсировал рекордную помощь Украине: 9 млрд евро до конца 2022 года - Фото
Фото: Twitter/vonderleyen

Европейская комиссия планирует выделить 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году, заявила в среду президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы и дальше будем рядом с Украиной – до конца войны и тогда, когда она начнет восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году", – сказала фон дер Ляйен.

В начале 2022 года Евросоюз одобрил пакет экстренной помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи Украина получила в марте, вторая часть ожидается в ближайшие дни.

В период с 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными программами макрофинансовой помощи на общую сумму кредитов в размере 5 млрд евро.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис. Он доступен для стран-соседей ЕС, имеющих проблемы с платежным балансом.

Читайте также: Страны G7 обсуждают финансовую помощь Украине на 30 млрд евро – Spiegel

Андрей Водяный
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