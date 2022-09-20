Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины – документ

Совет Евросоюза официально одобрил выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро "в срочном порядке". Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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В документе, принятом в ЕС, идется, что макрофинансовая помощь Украине предоставляется в виде кредитов и будет способствовать покрытию дефицита финансирования в стране.

"Эта макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена ​​Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях", – сообщает Совет ЕС.

Отмечается, что это второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи Украине на сумму до 9 млрд евро.

В Евросоюзе сообщают, что за этим решением должна последовать реализация третьего этапа запланированной полной макрофинансовой помощи Украине на дополнительную сумму до 3 млрд евро, как только будет определена структура этой помощи.

Наталія Фреїк

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