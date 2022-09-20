Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины – документ
Совет Евросоюза официально одобрил выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро "в срочном порядке". Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
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В документе, принятом в ЕС, идется, что макрофинансовая помощь Украине предоставляется в виде кредитов и будет способствовать покрытию дефицита финансирования в стране.
"Эта макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях", – сообщает Совет ЕС.
Отмечается, что это второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи Украине на сумму до 9 млрд евро.
В Евросоюзе сообщают, что за этим решением должна последовать реализация третьего этапа запланированной полной макрофинансовой помощи Украине на дополнительную сумму до 3 млрд евро, как только будет определена структура этой помощи.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
- 12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
- 9 сентября совет Евросоюза одобрил выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
- 15 сентября Европопарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
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