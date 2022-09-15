Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины

Европейский парламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента после пленарного заседания депутатов в Страсбурге в четверг.

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За такое решение проголосовали 534 депутата Европарламента, против – 30, еще 26 депутатов воздержались.

В Европарламенте отметили, что кредит в размере 5 млрд евро является второй частью общего пакета помощи в размере 9 млрд евро от Евросоюза. По словам евродепутатов, комиссия предоставляет кредит Украине на выгодных условиях.

По данным Международного валютного фонда, дефицит финансовой системы Украины остается на уровне 9,8 млрд евро. "Выделение значительной оставшейся части финансирования поможет покрыть часть этого дефицита", — говорится в предложении, подписанном депутатами Европарламента. Выделения второго транша от ЕС будет способствовать "устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства", отмечают в Европарламенте.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

9 сентября совет Евросоюза одобрил выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

Наталія Фреїк

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