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Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины

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15.09.2022, 14:03
Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины - Фото
Фото: EPA

Европейский парламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента после пленарного заседания депутатов в Страсбурге в четверг.

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За такое решение  проголосовали 534 депутата Европарламента, против – 30, еще 26 депутатов воздержались.
В Европарламенте отметили, что кредит в размере 5 млрд евро является второй частью общего пакета помощи в размере 9 млрд евро от Евросоюза.  По словам евродепутатов, комиссия предоставляет кредит Украине на выгодных условиях.

По данным Международного валютного фонда, дефицит финансовой системы Украины остается на уровне 9,8 млрд евро. 

"Выделение значительной оставшейся части финансирования поможет покрыть часть этого дефицита", — говорится в предложении, подписанном депутатами Европарламента.

Выделения второго транша от ЕС будет способствовать "устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства", отмечают в Европарламенте.

Наталія Фреїк
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европарламент макрофинансовая помощь
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