Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины
Европейский парламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента после пленарного заседания депутатов в Страсбурге в четверг.
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По данным Международного валютного фонда, дефицит финансовой системы Украины остается на уровне 9,8 млрд евро.
"Выделение значительной оставшейся части финансирования поможет покрыть часть этого дефицита", — говорится в предложении, подписанном депутатами Европарламента.
Выделения второго транша от ЕС будет способствовать "устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства", отмечают в Европарламенте.
18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
9 сентября совет Евросоюза одобрил выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
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