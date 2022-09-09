Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины

Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии после встречи министров ЕС в Праге.

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"Министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – идется в сообщении министерства.

Министр финансов Збинек Станюра добавил, что новый транш помощи от ЕС пойдет на "повседневную деятельность государства" и также обеспечит работу критической инфраструктуры в стране.

По его словам, на следующих заседаниях он будет настаивать на быстром согласовании еще 3 млрд евро помощи Украине в виде кредитов и грантов. Планируется также обсудить и вопросы послевоенного восстановления Украины.

Станюра отметил, что речь идет, прежде всего, о выходе чешских и европейских компаний на рынок Украины и их участия в восстановлении страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что Украина надеется получить эти деньги от Евросоюза до конца сентября.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

12 июля министры финансов Европейского союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Выделение остальной суммы зависло, что заставило президента Владимира Зеленского выступить с резкой критикой. Он заявил, что искусственная задержка финансовой помощи для Украины, – это либо преступление, либо ошибка.

7 сентября Еврокомиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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Наталія Фреїк

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