UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 19:26
Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии после встречи министров ЕС в Праге. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – идется в сообщении министерства.

Министр финансов Збинек Станюра добавил, что новый транш помощи от ЕС пойдет на "повседневную деятельность государства" и также обеспечит работу критической инфраструктуры в стране.

По его словам, на следующих заседаниях он будет настаивать на быстром согласовании еще 3 млрд евро помощи Украине в виде кредитов и грантов. Планируется также обсудить и вопросы послевоенного восстановления Украины.

Станюра отметил, что речь идет, прежде всего, о выходе чешских и европейских компаний на рынок Украины и их участия в восстановлении страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что Украина надеется получить эти деньги от Евросоюза до конца сентября.

Читайте также: Страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи – Bloomberg

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
совет ЕС макрофинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 