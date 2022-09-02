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Страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 19:31
Страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Государства-члены Евросоюза согласовали выделение Украине транша в 5 млрд евро из общего пакета помощи в 9 млрд евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию от источника в дипломатических кругах ЕС. 

Европейская комиссия объявит о новом кредитном пакете на следующей неделе, утверждает источник. 

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Также, по его словам, во время встречи представителей стран ЕС по вопросу выделения денег Украине, только Венгрия воздержалась от поддержки решения. Венгерский представитель потребовал разъяснений по распределению финансовой нагрузки на страны ЕС при выделении средств Украине. 

Официальное одобрение выделения помощи Украине требует единогласия среди 27 национальных правительств и Европейского парламента, напоминают в агентстве. 

Еще в мае Евросоюз анонсировал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. На данный момент Украина получила только 1 млрд евро из этого пакета. 

Задержка с помощью случилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Германия, крупнейший донор пакета, настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов. Исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов. 

Как отмечает агентство, Берлин больше не возражает против предоставления помощи Украине в качестве кредитов. 

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Роман Бриль
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евросоюз Венгрия еврокомиссия макрофинансовая помощь ес финансовая помощь украине
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