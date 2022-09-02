Страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи – Bloomberg

Государства-члены Евросоюза согласовали выделение Украине транша в 5 млрд евро из общего пакета помощи в 9 млрд евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию от источника в дипломатических кругах ЕС.

Европейская комиссия объявит о новом кредитном пакете на следующей неделе, утверждает источник.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также, по его словам, во время встречи представителей стран ЕС по вопросу выделения денег Украине, только Венгрия воздержалась от поддержки решения. Венгерский представитель потребовал разъяснений по распределению финансовой нагрузки на страны ЕС при выделении средств Украине.

Официальное одобрение выделения помощи Украине требует единогласия среди 27 национальных правительств и Европейского парламента, напоминают в агентстве.

Еще в мае Евросоюз анонсировал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. На данный момент Украина получила только 1 млрд евро из этого пакета.

Задержка с помощью случилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Германия, крупнейший донор пакета, настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов. Исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов.

Как отмечает агентство, Берлин больше не возражает против предоставления помощи Украине в качестве кредитов.

18 мая ЕС анонсировал рекордную помощь Украине: 9 млрд евро до конца 2022 года.

10 июля Corriere della Sera написала, что Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро.

1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.