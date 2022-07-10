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Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 17:03
Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera - Фото
Фото: EPA

Германия больше месяца блокирует пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро, который должен стать основной формой поддержки Евросоюза для Украины. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против того, чтобы Еврокомиссия финансировала помощь за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии

Европейская комиссия в мае предложила начать новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Деньги планируется взять на международных финансовых рынках под гарантии европейских государств и передать Украине на 25 лет фактически без процентов. Германия как крупнейшее государство Европейского Союза должно стать и крупнейшим гарантом еврооблигаций.

Поэтому Линднер пока согласовал лишь первый транш макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро до конца июля.

Претензии Линднера к идее финансирования Украины за счет общего долга ЕС давно известны. Еще в мае немецкие СМИ писали, что Германия категорически против такой процедуры, которая применялась во время пандемии.

  • 7 июля Европейский парламент проголосовал за поддержку предложения Европейской комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро.
Андрей Водяный
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кристиан линднер Германия макрофинансовая помощь
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