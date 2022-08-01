Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро
Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидается завтра, 2 августа, уточнил премьер.
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Исключительная макрофинансовая помощь в 1 млрд евро – это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.
Средства этого пакета будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд.
"Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад — это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее", – прокомментировал Денис Шмыгаль.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
- 12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
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