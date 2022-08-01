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Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 14:21
Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидается завтра, 2 августа, уточнил премьер.  

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Исключительная макрофинансовая помощь в 1 млрд евро – это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.  

Средства этого пакета будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд. 

"Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад — это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее", – прокомментировал Денис Шмыгаль. 

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Роман Брыль
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