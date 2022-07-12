UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это наша обязанность". ЕС выделяет Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 13:06
Фото: EPA

Министры финансов Европейского Союза во вторник согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Продолжение материальной и финансовой помощи – это не выход, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры", — заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

На прошлой неделе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что эти деньги поступят до конца месяца.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис. Он доступен для стран-соседей ЕС, имеющих проблемы с платежным балансом.
  • В мае Европейская комиссия инициировала выделение Украине 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
  • В начале 2022 года Евросоюз одобрил пакет экстренной помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи Украина получила в марте, вторая часть поступила в мае.
  • В период с 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными программами макрофинансовой помощи на общую сумму кредитов в размере 5 млрд евро.

Читайте также: Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз макрофинансовая помощь бюджет-2022
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 