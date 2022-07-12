"Это наша обязанность". ЕС выделяет Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Министры финансов Европейского Союза во вторник согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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"Продолжение материальной и финансовой помощи – это не выход, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры", — заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

На прошлой неделе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что эти деньги поступят до конца месяца.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис. Он доступен для стран-соседей ЕС, имеющих проблемы с платежным балансом.

В мае Европейская комиссия инициировала выделение Украине 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

В начале 2022 года Евросоюз одобрил пакет экстренной помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи Украина получила в марте, вторая часть поступила в мае.

В период с 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными программами макрофинансовой помощи на общую сумму кредитов в размере 5 млрд евро.

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Андрей Водяный

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