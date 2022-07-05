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Украина получит от ЕС 1 млрд евро до конца июля

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 09:55
Украина получит от ЕС 1 млрд евро до конца июля - Фото
Валдис Домбровскис

Первый транш новой программы макрофинансовой помощи Украине 1 млрд евро поступит до конца июля. Об этом во время выступления на международной Конференции по восстановлению Украины заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первая часть поступит в летние каникулы. Это 1 млрд евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами", – сказал Домбровскис.

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В программу также будет добавлена другая поддержка со стороны международных партнеров. Например, Германия выделит 1 млрд евро грантов, а США – $1,3 млрд поддержки.

Он напомнил, что по оценкам МВФ, краткосрочный дефицит Украины в этом году составляет $39 млрд.

Также Домбровскис добавил, что Еврокомиссия готова присоединиться к созданию Платформы по восстановлению Украины. Он считает, что структурированная международная помощь Украине должна состоять из двух главных частей – немедленной помощи по восстановлению разрушенной инфраструктуры, жилья и перспективной.

Международная конференция по восстановлению Украины проходит в швейцарском городе Лугано 4-5 июля с участием украинских и международных политиков, руководителей ЕС и международных организаций, международных финансовых структур.

Читайте также: "Декларация Лугано". Кабмин представил план по восстановлению Украины на $750 млрд. Детали

Наталия Софиенко
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Валдис Домбровскис еврокомиссия экономика Украины транш ес финансовая поддержка Украины
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