Новости | Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро макрофина для Украины
Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщила в среду в Twitter президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Это дополняет €10 млрд, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", — говорится в сообщении.
Когда именно Украина может получить эти деньги, фон дер Ляйен не указала.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что Украина надеется получить эти деньги до конца сентября.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
- 12 июля министры финансов Европейского союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
- Выделение остальной суммы зависло, что заставило президента Владимира Зеленского выступить с резкой критикой. Он заявил, что искусственная задержка финансовой помощи для Украины – это либо преступление, либо ошибка.
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