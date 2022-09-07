Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщила в среду в Twitter президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Это дополняет €10 млрд, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", — говорится в сообщении.

Когда именно Украина может получить эти деньги, фон дер Ляйен не указала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что Украина надеется получить эти деньги до конца сентября.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

12 июля министры финансов Европейского союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Выделение остальной суммы зависло, что заставило президента Владимира Зеленского выступить с резкой критикой. Он заявил, что искусственная задержка финансовой помощи для Украины – это либо преступление, либо ошибка.

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Андрій Водяний

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