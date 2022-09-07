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Новости | Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро макрофина для Украины

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 13:59
Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро макрофина для Украины - Фото
Фото: EPA

Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщила в среду в Twitter президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Это дополняет €10 млрд, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", — говорится в сообщении.

Когда именно Украина может получить эти деньги, фон дер Ляйен не указала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что Украина надеется получить эти деньги до конца сентября.

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Андрій Водяний
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урсула фон дер ляйен еврокомиссия макрофинансовая помощь
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