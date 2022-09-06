Международные резервы Украины выросли на $3 млрд за месяц благодаря помощи партнеров

По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25,4 млрд.

В августе резервы увеличились на 13,6% (с $22,4 млрд в июле), благодаря поступлению значительного объема международной помощи, умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты, сообщает НБУ.

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В целом в августе динамику международных резервов определяли следующие факторы:

Получение помощи от иностранных партнеров и операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ в августе составили $4,78 млрд, включая $3 млрд от США (через механизм Всемирного банка), $1 млрд от ЕС, $349,3 млн от Канады, $205,6 млн от Италии, $99,6 от продажи ОВГЗ, $87,4 млн от других кредиторов.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $171,9 млн, из них $165,4 млн направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и $6,5 млн – на обслуживание ОВГЗ.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $221,1 млн.

Сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. НБУ продал на валютном рынке $1,64 млрд и купил в резервы – $311,7 млн. Сальдо интервенций НБУ, по итогам месяца, было отрицательным и составило $1,32 млрд.

Объем чистой продажи валюты Национальным банком в августе был несколько выше, чем в июле, но существенно ниже сальдо интервенций НБУ в апреле, мае и июне. Продажа валюты центральным банком уменьшилась благодаря корректировке официального курса гривны к доллару США 21 июля до уровня 36,57 грн/$1.

Переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $16,4 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

За май международные резервы Украины сократились на 7% ($1,8 млрд) и составили $25,1 млрд. В июне международные резервы составили $22,7 млрд, что на 9% ($2,4 млрд) ниже показателя мая. В июле международные резервы сократились незначительно до $22,4 млрд.

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Роман Бриль

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