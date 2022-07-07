UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Международные резервы Украины сократились на $2,4 млрд за июнь. НБУ продавал валюту

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 14:35
Международные резервы Украины сократились на $2,4 млрд за июнь. НБУ продавал валюту - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по предварительным данным составили $22,7 млрд по состоянию на 1 июля 2022 года, что на 9% ($2,4 млрд) ниже показателя мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Падение резервов вызвано активной продажей НБУ валюты на межбанковском валютном рынке. Поступление международной финансовой помощи позволило частично компенсировать валютные интервенции, говорится в сообщении.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В целом в июне динамику международных резервов определяли такие факторы: 

Сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. Национальный банк продал на валютном рынке $3,9 млрд и выкупил в резервы – $31 млн. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня отрицательное и составляет $3,95 млрд.  

Значительные объемы продаж валюты из резервов вызваны низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами.   

Дополнительным фактором роста спроса на валютном рынке стала монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту. 

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ составили $2,7 млрд. В частности, $967,4 млн поступили от Всемирного банка, $779 млн от правительства Канады, $479,4 млн от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а $354,2 млн от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).  

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн. Из этой суммы $672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, $70,1 млн на обслуживание внешних государственных займов, а остальная сумма – на расчеты с другими кредиторами.    

Также НБУ уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн. 

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на $152,2 млн.  

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных те

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк МВФ ОВГЗ международные резервы финансовая помощь украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 