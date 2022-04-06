Международные резервы Украины выросли до $28 млрд в марте. Помогли партнеры

Международные резервы Украины по предварительным данным выросли за март на 2% до $28,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Резервы выросли благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Нацбанком и платежи по обслуживанию государственного долга, говорится в сообщении.

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Динамику резервов в марте определяли три ключевых фактора.

Первый: операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили $3,27 млрд. В частности, 1 млрд СДР поступил от МВФ (в рамках Инструмента быстрого финансирования, RFI), 639 млн евро – от Европейского инвестиционного банка, 588 млн евро – от Европейского союза, а также $111 млн и 312 млн евро – от Всемирного банка.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $283 млн. Из этой суммы $205 млн направлены на обслуживание еврооблигаций и $44 млн – на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Также в марте НБУ и Кабмин уплатили $680 млн в пользу МВФ.

Второй: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений.

Всего в прошлом месяце НБУ продал на валютном рынке $2,47 млрд и выкупил $748 млн. Чистая продажа валюты Нацбанком составила $1,72 млрд.

Третий: переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость снизилась на $28 млн.

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Роман Брыль

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