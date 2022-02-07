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Международные резервы опустились ниже $30 млрд в январе. НБУ назвал причины

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 13:46
Международные резервы опустились ниже $30 млрд в январе. НБУ назвал причины - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по итогам января снизились на 5,3% – до $29,2 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.   

Украина закончила 2021 год с объемом международных резервов в $30,9 млрд.   

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Уменьшение уровня международных резервов в январе обусловлено в основном валютными интервенциями НБУ, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке.   

В Нацбанке уточняют, что в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках. 

В целях сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий НБУ продавал валюту. Это позволило снизить временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты. 

Всего в январе НБУ купил на валютном рынке $197 млн, продал $1,51 млрд. Объемы чистой продажи валюты Нацбанком составили $1,31 млрд.  

Также на снижение резервов повлияли операции по управлению государственным долгом. 

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил $416,8 млн.  

Из этой суммы $186,2 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $61,7 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.  

Валютные поступления в пользу правительства составляли $146,9 млн, в том числе $143,4 млн поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. 

Еще одни фактором, повлиявшим на снижение резервов, стала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $70,5 млн. 

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.  

  • По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу. В ноябре резервы выросли на 3% - до $30,54 млрд благодаря поступлению $699 млн второго транша МВФ. За 2021 год резервы выросли на 6%, или на $1,8 млрд – до $30,9 млрд. 

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Роман Брыль
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валютный рынок нацбанк ОВГЗ международные резервы
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