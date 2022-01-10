Международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд за год – НБУ

Международные резервы Украины выросли на 6% или на $1,8 млрд в 2021 году по сравнению с предыдущим годом до $30,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке, объясняют в НБУ.

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Так, в августе 2021 года Украина получила 1,9 млрд СДР в рамках общего распределения от МВФ, в ноябре – второй транш от МВФ по программе stand-by объемом 500 млн СДР. За год также удалось получить второе связанное официальное финансирование от Еврокомиссии в объеме около 600 млн евро.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте ($11,5 млрд).

В течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. НБУ выкупал сформированный избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду.

По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила $2,4 млрд.

В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн или на 1,1%. Увеличение их объема в первую очередь было обусловлено валютными поступлениями в пользу правительства.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу. В октябре резервы выросли на 3,3% до $29,7 млрд благодаря покупке валюты Нацбанком. В ноябре резервы выросли на 3% до $30,54 млрд благодаря поступлению $699 млн второго транша МВФ.

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Роман Брыль

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