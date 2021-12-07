Эффект транша МВФ: международные резервы превысили $30 млрд в ноябре – НБУ

Международные резервы Украины выросли на 3% за ноябрь до $30,54 млрд благодаря поступлению $699 млн второго транша МВФ по программе stand-by. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также на рост резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в $493,1 млн, в том числе 250 млн евро от Cargill Financial Services International и $167,4 млн от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

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Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $481,7 млн. Из этой суммы $251,3 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $145,2 млн – на обслуживание еврооблигаций, а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Также в ноябре правительство и НБУ выплатили $64,4 млн в пользу МВФ.

На динамику резервов повиляла активность НБУ на межбанковском валютном рынке.

В первые недели ноября предложение валюты превалировало над спросом, но во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении. В целях сглаживания чрезмерных колебаний НБУ выкупил на валютном рынке $1,17 млрд и продал $792,6 млн.

В целом по итогам ноября объем чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $385,2 млн.

Рост резервов сдерживала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют): в ноябре их стоимость уменьшилась на $135,6 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу. В октябре резервы выросли на 3,3% до $29,7 млрд благодаря покупке валюты Нацбанком.

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере 500 млн СДР или $699 млн.

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Роман Брыль

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