В Украину поступили $700 млн второго транша МВФ – НБУ
Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР или $699 млн. Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook
"Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", – уточнил Шевченко.
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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн 22 ноября.
Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР (более $2 млрд).
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- 4 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш. 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша на $700 млн.
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