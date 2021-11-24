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В Украину поступили $700 млн второго транша МВФ – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 16:28
В Украину поступили $700 млн второго транша МВФ – НБУ - Фото
Кирилл Шевченко/Facebook

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР или $699 млн. Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook  

"Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", – уточнил Шевченко.  

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн 22 ноября. 

Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР (более $2 млрд).  

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Роман Брыль
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