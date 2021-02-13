Миссия МВФ завершила работу. Решение о пересмотре stand by не принято
Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Укринформ.
Он отметил, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января до 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, что является частью поддержанной соглашением stand by программы действий власти.
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В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком Украины, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Также обсудили меры в законодательных инициативах в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, так же дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.
"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – заявил Люнгман.
- 11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.
- 14 января Кабинет министров Украины обсудил с МВФ намерение правительства регулировать цены на газ для населения.
- 15 января министр финансов Сергей Марчекно сообщил, что в 2021 году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.
- 28 января инвестбанк J.P. Morgan опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе. Об этом говорится в отчете J.P. Morgan.
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