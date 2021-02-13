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Миссия МВФ завершила работу. Решение о пересмотре stand by не принято

13.02.2021, 10:15
Миссия МВФ завершила работу. Решение о пересмотре stand by не принято - Фото
Йоста Люнгман (Фото: Financial Club)

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Укринформ.

Он отметил, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января до 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, что является частью поддержанной соглашением stand by программы действий власти.

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В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком Украины, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Также обсудили меры в законодательных инициативах в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, так же дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.

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"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – заявил Люнгман.

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Наталия Софиенко
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МВФ миссия мвф Йоста Люнгман программа stand by
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