Миссия МВФ, консультации с которой украинские власти ведут с конца декабря, завершается без позитивного результата. Формально переговоры еще не закончились, но Украина не выполнила ни одного из ключевых требований, и получить транш в марте, как ожидало правительство, скорее всего не удастся, рассказали четыре высокопоставленных собеседника LIGA.net в Верховной Раде и Национальном банке.

Технически речь идет о "паузе в переговорах" – до 1 марта, когда истекает срок действия сниженных тарифов на газ для населения, что было нарушением действующего меморандума с Фондом. Но проблема не только в этом: Украина пока не преуспела в решении важных для МВФ антикоррупционных вопросов, в том числе в судебной системе.

Без этого договориться будет сложно. Чтобы избежать серьезных финансовых трудностей у правительства все же есть запас в несколько месяцев. Деньги Фонда не нужны прямо сейчас: важно прийти к соглашению до сентября, когда Украину ждут крупнейшие за год выплаты по госдолгу в несколько миллиардов долларов.

Чего именно от Украины ждет ее ключевой кредитор и сколько может стоить нашей стране срыв переговоров?

МВФ снова на паузе. Пока – до 1 марта

В начале июня 2020 года Украина получила первый транш в $2,1 млрд от МВФ в рамках новой 18-месячной программы Stand-by (общая сумма $5 млрд). На этом прогресс застопорился: следующие два плановых пересмотра программы (и последующие транши) в сентябре и декабре 2020 так и не состоялись. Все, чего смогла за это время добиться украинская сторона, – виртуальная миссия МВФ (из-за коронавируса консультации проходят в онлайн-режиме), которая началась в конце прошлого года.

В идеале итогом миссии должен был стать Staff Level Agreement (SLA) – предварительное согласие Фонда продолжить финансирование Украины. В правительстве надеялись, что после завершения переговоров в январе-феврале деньги поступят уже в марте, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Но такой план уже почти нереалистичен.

"Миссия продлена на 7-10 дней. За это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие обязательства сможем на себя взять", – так в конце января описывал статус переговоров с МВФ министр финансов Сергей Марченко.

Уже на тот момент украинская сторона должна была понимать, что этот визит закончится безрезультатно для Украины. Техническая причина – в ограничении тарифов на газ для населения. Приняв это решение в середине января, правительство фактически нарушило прежние договоренности с МВФ и перечеркнуло шансы получить транш до марта, рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве парламентской фракции Слуга народа.

"Решение по тарифам действует до 1 марта. До этого времени – пауза в переговорах. Чтобы выйти из паузы, нужно восстановить рынок газа и убрать искусственное регулирование", – говорит он.

О переносе основных консультаций на весну LIGA.net сообщил и руководитель одной из парламентских фракций (он также назвал тарифы одним из проблемных моментов). Собеседник в руководстве НБУ счиатает, что результативное завершение работы миссии в мае – это оптимистичный сценарий. Депутат в финансовом комитете Рады отметил, что сейчас у Украины и МВФ "есть проблемы".

Официально миссия Фонда все еще работает в Украине, сообщили LIGA.net в Министерстве финансов и самом МВФ*. В НБУ на момент публикации не ответили на просьбу LIGA.net уточнить статус переговоров.

Сытник, Татаров, Ощадбанк. Чего хочет МВФ

Рыночные цены на газ с 1 июля 2020 – одна из ключевых позиций "июньского" меморандума с МВФ и условие для получения первого пересмотра программы. Нарушение этого пункта всего полгода спустя лишь осложнило и без того непростые переговоры Украины с Фондом.

Основной их лейтмотив – по состоянию на начало 2021 года Украина не выполнила ни одного обязательства из тех, что должна была сделать еще прошлой осенью. Прежде всего речь об антикоррупционной инфраструктуре, а также изменениях в банковское законодательство.

О чем именно идет речь?

Первое, реформа Высшего совета правосудия и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.

Согласно прошлогоднему меморандуму, реформа ВСП должна была предусматривать усиление требований к членам Совета, а также создание на его базе комиссии для расследований против судей, которых подозревают в нечестных решениях.

Это должно было произойти к третьему пересмотру программы в декабре 2020-го. Соответствующий законопроект (№3711) с июня находится в Верховной Раде с пометкой "неотложный" от президента Владимира Зеленского. В начале 2021 года депутаты профильного комитета обновили текст документа (роль международных экспертов в новой редакции снизилась), однако это не устроило украинских антикоррупционеров и международных наблюдателей.

Второе, антикоррупция: САП и НАБУ, а также "дело Татарова".

Специализированная антикоррупционная прокуратура с августа 2020 остается без постоянного руководителя. С заменой Назару Холодницкому, как и с окончательным форматом ее отбора, власти пока не определились, хотя еще осенью прошлого года была сформирована специальная конкурсная комиссия.

В рекомендациях Украине к реформам от послов G7 говорилось, что нового главу САП нужно избрать до конца февраля 2021. МВФ интересует конкретно прозрачная процедура избрания, отметил один из собеседников LIGA.net в Верховной Раде.

Еще более сложная ситуация с Национальным антикорбюро: в прошлом году Конституционный суд признал незаконным назначение директора Бюро Артема Сытника. Он пока остается на должности, однако проблема, созданная КСУ, так и не решена.

Для этого нужны изменения в законодательство или даже в Конституцию. Учитывая сложность процесса (в том числе политическую), новый полноценный глава у НАБУ появится не раньше осени-зимы 2021-22 годов, прогнозировал министр юстиции Денис Малюська.

Еще один "околокоррупционный момент" – возможная причастность замглавы Офиса президента Олега Татарова к мошенничеству вокруг компании Укрубуд. "Для МВФ это точно не маяк, но показатель", – говорит собеседник LIGA.net в руководстве одной из парламентских фракций.

Третье, к пересмотру программы МВФ в декабре 2020-го Украина должна была улучшить регулирование банковского сектора (требования к капиталу, набсоветам, собственникам и т.п.).

Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Рады.

Важными "банковскими" условиями также были начало работы госбанков с проблемными кредитами и решение вопроса Фонда гарантирования вкладов (оба пункта выполнены), третье – вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ (пока на эту тему в Раде нет даже законопроекта).

Четвертое, большая приватизация.

До конца 2020 года Фонд госимущества должен был объявить тендеры на продажу хотя бы двух больших госкомпаний. Еще три планировалось выставить на продажу в первом полугодии 2021-го. В списке были Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Электротяжмаш, Угольная компания Краснолиманская, Президент-Отель, титановая компания ОГХК.

Планы потерпели неудачу. Сейчас в Раде ко второму чтению готовится новый законопроект о приватизации. Но с финальным голосованием могут возникнуть проблемы: по информации собеседника LIGA.net из Слуги народа, оппозиционные фракции уже готовят к нему большое количество правок.

Живем до осени. Когда Украине будут нужны деньги

При условии быстрой и сплоченной работы правительства и парламента, на выполнение условий МВФ уйдет, минимум, 1,5-2 месяца, отмечает собеседник LIGA.net в Слуге народа. По самым оптимистичным прогнозам, это может произойти не раньше конца апреля-начала мая, ожидает он.

Сколько времени есть в распоряжении у Украины и насколько срочно нужны деньги МВФ? Опрошенные LIGA.net экономисты отмечают, что пока правительству хватает ресурсов, чтобы справиться с финансовой нагрузкой. Проблемы могут возникнуть в третьем-четвертом кварталах: в сентябре Украине нужно погасить $2 млрд долга.

"Задержка с выделением транша МВФ особых проблем для бюджета в ближайшие месяцы не создаст. По нашим оценкам, на конец января в валюте и гривне на счетах правительства хранилось около $3 млрд, – отмечает главная экономистка Dragon Capital Елена Белан. – При условии стопроцентного рефинансирования погашения по внешнему долгу, этих средств хватит как минимум до конца мая".

Если Минфин продолжит активно привлекать в долг через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ; важно, чтобы новые заимствования превышали выплаты по старым бумагам), запаса ликвидности хватит на более длительный срок, добавляет Белан из Dragon Capital.

В январе гривневые привлечения вдвое превышали объемы погашений, в феврале тренд сохранится, ожидает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Также у Минфина есть хорошие шансы в ближайшее время найти дополнительное финансирование, выгодно разместив еврооблигации, полагает он.

Значит ли это, что Украина могла бы полностью обойтись без МВФ в этом году?

Аналитики считают, что нет. Причина – все слишком зависит от изменчивых настроений иностранных инвесторов в украинский госдолг.

"Это опасная иллюзия, – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. – Во-первых, в сентябре наступает пик выплат по валютным долгам; во-вторых, нужно финансировать дефицит госбюджета в размере 247 млрд грн, даже если он будет значительно ниже плана; в третьих, в этом году у нас очень напряженный график рефинансирования гривневых ОВГЗ, который во многом был сформирован короткими ценными бумагами 2020 года".

Решение вопроса госдолга возможно только за счет иностранного капитала, считает Блинов. Интерес к Украине инвесторов-нерезидентов так или иначе привязан к прогрессу в сотрудничестве с МВФ, отмечает Белан из Dragon Capital.

"Главное, чтобы пересмотр программы закончился до сентября, – поясняет она. – Проблемы возникнут, если в июле-августе по-прежнему не будет позитивных сигналов: тогда инвесторы начнут волноваться, а приток капитала быстро иссякнет и развернется".

Другой минус "жизни без МВФ" – ставки по ОВГЗ и еврооблигациям Украины будут оставаться высокими, прогнозирует исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. "Это значит, что мы будем и дальше тратить больше денег из бюджета на проценты, а не на нужные для страны расходы", – говорит он.

Какие варианты развития событий с МВФ возможны дальше? Блинов из Альфа-Банка считает, что Украине нужно начинать договариваться уже о новом формате сотрудничества, поскольку текущая программа Stand-by истекает менее чем через год*.

Если переговоры все же пойдут по такому сценарию, Украина начнет десятую по счету программу с МВФ. Это значит, что тренд продолжится: за всю историю стране только раз удалось полностью выполнить запланированное и выбрать все финансирование от Фонда – это было в 1996 году.

* Обновлено после публикации.

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