JP Morgan не верит, что Украина получит транш от МВФ до конца марта

Аналитики инвестиционного банка JP Morgan прогнозируют, что Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе. Об этом говорится в отчете J.P. Morgan, пишет Интерфакс-Украина.

При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна. Однако в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.

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JP Morgan заявил, что сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с МВФ.

"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", – указано в документе JP Morgan.

При этом аналитики JP Morgan подчеркнули, что Украина наиболее пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами. В качестве причин инвестбанк приводит задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.

18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.

11 января миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

Министр финансов заявлял, что в этом году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства, но для этого необходимо сотрудничество с МВФ.

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Наталия Софиенко

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