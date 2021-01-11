Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу 11 января. Об этом заявили в представительстве Фонда в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

Сегодня миссия должна провести встречи с представителями власти.

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В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

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21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by – из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

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Наталия Софиенко

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