Миссия МВФ возобновила работу в Украине
11.01.2021, 12:40
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)
Миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу 11 января. Об этом заявили в представительстве Фонда в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.
Сегодня миссия должна провести встречи с представителями власти.
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В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.
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- 18 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ.
- 23 ноября советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш МВФ.
- 18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.
- 21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by – из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.
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