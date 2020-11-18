UA

Украина выполнила все условия МВФ – Зеленский

18.11.2020, 09:03
Украина выполнила все условия МВФ – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда. Об этом во время разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в Украине была утверждена реформа таможни и налоговой, и уменьшена доля неработающих кредитов в банковской системе. Также Зеленский выразился в поддержку независимой работы Национального банка Украины.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Стороны обсудили необходимость принятия сбалансированного госбюджета на 2021 год и скандальное решение Конституционного суда Украины об отмене антикоррупционной реформы.

"Сегодня нет никаких угроз деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полное возвращение е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", – заявил Зеленский.

Зеленский заявил о желании скорее завершить переговоры и принять миссию МВФ в Украине.

  • 12 июня 2020 года Украина получила первый транш МВФ на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by. Она в общем предусматривает выделение Украине $5 млрд. В Минфине ожидали до конца года получить остальные запланированные транши.
  • 3 ноября президент Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".
  • 4 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
  • 6 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила четыре из десяти структурных маяков программы МВФ. Такими были сокращение доли проблемных кредитов, запуск рынка газа, реформа таможни и налоговой. Тогда на финальной стадии находилось еще два структурных маяка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

предусмотренные для пересмотра программы МВФИсточник: https://biz.censor.net/n3231699

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Владимир Зеленский МВФ миссия мвф кредит МВФ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 