Украина выполнила все условия МВФ – Зеленский

Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда. Об этом во время разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в Украине была утверждена реформа таможни и налоговой, и уменьшена доля неработающих кредитов в банковской системе. Также Зеленский выразился в поддержку независимой работы Национального банка Украины.

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Стороны обсудили необходимость принятия сбалансированного госбюджета на 2021 год и скандальное решение Конституционного суда Украины об отмене антикоррупционной реформы.

"Сегодня нет никаких угроз деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полное возвращение е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", – заявил Зеленский.

Зеленский заявил о желании скорее завершить переговоры и принять миссию МВФ в Украине.

12 июня 2020 года Украина получила первый транш МВФ на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by. Она в общем предусматривает выделение Украине $5 млрд. В Минфине ожидали до конца года получить остальные запланированные транши.

3 ноября президент Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".

4 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.

6 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила четыре из десяти структурных маяков программы МВФ. Такими были сокращение доли проблемных кредитов, запуск рынка газа, реформа таможни и налоговой. Тогда на финальной стадии находилось еще два структурных маяка.

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предусмотренные для пересмотра программы МВФИсточник: https://biz.censor.net/n3231699

Александр Мясищев

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