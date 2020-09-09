UA

Министр финансов сообщил, когда поступят транши от МВФ

09.09.2020, 17:33
Министр финансов сообщил, когда поступят транши от МВФ - Фото
Сергей Марченко (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

В Кабмине ожидают до конца года получить от МВФ запланированные транши, заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания финансового комитета Верховной Рады.

 "Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. Ожидаем к концу года получить запланированные транши", - подчеркнул министр.

По его словам, Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ.

 "О состоянии переговоров с МВФ - мы на сегодняшний момент на постоянном контакте с европейским департаментом, вчера были встречи на высоком уровне, обсуждали переспективы бюджета-2021, ключевые вопросы миссии. Последние месяцы мы постоянно общались с миссией МВФ и по аудиту фонда борьбы с Covid и наших структурных маяков", - сказал Марченко.

В частности, миссия одобрила утверждение плана по сокращению неработающих кредитов, а также постановление об упрощении с 1 июля смены поставщика газа.

 "По реформе налоговой и таможни и реорганизации их в одно юрлицо - сейчас мы на финальной стадии", - добавил он.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
МВФ Марченко транши

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

СпецпроектКличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор
 