Министр финансов сообщил, когда поступят транши от МВФ

В Кабмине ожидают до конца года получить от МВФ запланированные транши, заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания финансового комитета Верховной Рады.

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. Ожидаем к концу года получить запланированные транши", - подчеркнул министр.

По его словам, Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ.

"О состоянии переговоров с МВФ - мы на сегодняшний момент на постоянном контакте с европейским департаментом, вчера были встречи на высоком уровне, обсуждали переспективы бюджета-2021, ключевые вопросы миссии. Последние месяцы мы постоянно общались с миссией МВФ и по аудиту фонда борьбы с Covid и наших структурных маяков", - сказал Марченко.

В частности, миссия одобрила утверждение плана по сокращению неработающих кредитов, а также постановление об упрощении с 1 июля смены поставщика газа.

"По реформе налоговой и таможни и реорганизации их в одно юрлицо - сейчас мы на финальной стадии", - добавил он.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

В МВФ отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий программы Stand-by.

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Сергей Чигирь

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