МВФ пока не планирует приезжать в Киев. Прогресс Украины не комментируют

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался комментировать прогресс Украины по выполнению условий 18-месячной программы Stand-by, подписанной в мае этого года.

“Я воздержусь от ответа на этот вопрос (Люнгмана спросили, выполняется ли программа МВФ по плану, – Ред.)“, – сказал представитель МВФ, выступая на форуме “Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции” 29 июля.

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Позже издание НВ со ссылкой на источники сообщило, что Фонд “мог заморозить” программу с Украиной, поскольку эксперты МВФ не посетили Украину с официальным визитом в июле. Как уточнил собеседник LIGA.net в одной из сторон переговоров, стационарная миссия МВФ в Киеве изначально не была запланирована из-за карантина.

“Вместо этого проходят постоянные онлайн-консультации, это называется “виртуальной миссией”, – отметил он. – Информации, когда планируется визит экспертов МВФ непосредственно в Киев, пока нет”.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что приезд миссии МВФ перед решением по второму траншу ожидается в "июле-августе, скорее всего, в июле".

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Некоторые позиции страна уже нарушает. Что Украина пообещала МВФ в обмен на $5 млрд, читайте тут.

Сергей Шевчук

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