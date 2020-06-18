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Минфин ждет миссию МВФ для второго транша кредита

Минфин ждет миссию МВФ для второго транша кредита
18.06.2020, 13:30

По словам министра финансов Марченко, приезд миссии МВФ в Украину ожидается в июле-августе

В Министерстве финансов ожидают приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину в июле-августе. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко, отчитываясь в Верховной Раде о выполнении госбюджета за 2019 год.

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее всего, в июле. И после этого можем ожидать следующего транша", - сказал Марченко.

По его словам, Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

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Марина Кучук
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МВФ сергей марченко миссия мвф
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