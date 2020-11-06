Украина выполнила 4 из 10 условий МВФ — Марченко

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков программы МВФ. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Минфину.

В частности, по его словам, проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.

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"Наконец запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний", – сказал Марченко.

По его словам, выполнение еще двух структурных маяков финализируются. "В ближайшее время Нацбанк внесет в парламент законопроект о банках и банковской деятельности. А еще МВФ интересует средства Фонда COVID - каким образом и на какие нужды они используются. Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года", – добавил министр.

Также, по словам Марченко, важными для сотрудничества МВФ являются антикоррупционная реформа, которая заблокирована решением КСУ.

"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, с Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", – говорит Марченко.

По его словам, фискальный разрыв в этом году может составить $3,5 млрд без транша МВФ. Кроме того, в бюджет на 2021 год заложили $1,5 млрд от МВФ.

"Еще в этом году планировалось два транша по $700 млн. Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное".

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".

4 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.

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Наталия Софиенко

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