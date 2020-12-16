Бюджетный кризис подтолкнул власть оживить сотрудничество с международными партнерами и продавать ОВГЗ. Хватит ли нам этих денег (укр.)

Останні новини у сфері публічних фінансів дають багато приводів для оптимізму. Після виникнення очевидної бюджетної кризи в листопаді, влада значно пожвавила співпрацю з міжнародними партнерами. Про це свідчить, зокрема, те, що Міністерство фінансів переглянуло у бік зниження план по бюджету-2021 та узгодило його з Міжнародним валютним фондом.

Окрім того, лише за останній тиждень Україна змогла отримати перший транш макрофінансової підтримки Євросоюзу в розмірі 600 млн євро (залежало від наявності співпраці з МВФ) та кредит на $300 млн від Світового банку (з них $170 млн – до кінця 2020 року). Також уряд розмістив єврооблігації на $600 млн.

На додачу, Мінфін значно збільшив запозичення на внутрішньому ринку, хоча для цього йому довелось піти на значне підвищення вартості запозичень. Зокрема, за результатами аукціону з продажу ОВДП 15 грудня, Мінфін залучив до державного бюджету 51,4 млрд грн. Це – рекордний обсяг запозичень на єдиному аукціоні Мінфіну за рік і втричі перевищує результати найбільш успішних аукціонів, які йому вдавалося здійснити протягом останніх місяців.

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Таким чином, за два тижні грудня уряд зміг акумулювати на своїх рахунках (або домовитись про надання) 42,6 млрд грн (в еквіваленті) від зовнішніх запозичень та 70 млрд грн від внутрішніх.

Чи допоможе це виконати бюджет-2020, як обіцяє прем’єр-міністр?

Жити стало легше

Виконання плану запозичень вже відчутно пожвавило рівень фінансування видатків як з боку Мінфіну, так і з боку Держказначейства.

Виконання плану запозичень до загального фонду державного бюджету у 2020 році*, млрд грн

* для грудня план пораховано з урахуванням недовиконання плану за попередні місяці

Джерело: Державна казначейська служба України, Міністерство фінансів

Касові видатки державного бюджету потижнево, млрд грн

Джерело: Державна казначейська служба України

Наприклад, в листопаді, Мінфін взагалі не відкривав асигнування (тобто фактично не давав Держказначейству права на фінансування) за незахищеними (тобто менш пріоритетними) видатками бюджету.

Така ж ситуація була і на першому тижні грудня. Але на другому тижні бачимо значне пожвавлення: після надходження позикових коштів від міжнародних партнерів, Мінфін, нарешті, відкрив асигнування на 5,5 млрд грн за незахищеними видатками бюджету.

Аналогічна ситуація і з видатками спеціального фонду. За весь листопад за ними було відкрито асигнувань лише на 7,6 млрд грн. Але за два тижні грудня – вже на 19,4 млрд грн.

Ще швидші темпи уряд взяв за фактичним виконанням видатків. За весь листопад фактичні витрати уряду становили 105 млрд грн, з яких 97,8 млрд грн – видатки загального фонду, і 7 млрд грн – видатки спеціального фонду бюджету.

Щотижня в листопаді уряд фінансував у середньому 26,2 млрд грн.

В грудні фінансування значно прискорилося. За перший тиждень грудня уряд профінансував 33,4 млрд грн видатків. За другий – ще 43,8 млрд грн. Причому з них 21,3 млрд грн – це видатки спеціального фонду бюджету.

Чи означає це, що уряд зможе виконати всі свої зобов’язання у грудні

За останні два тижні року уряду потрібно сумарно профінансувати ще 199 млрд грн. З них 140 млрд грн – це видатки загального фонду бюджету, решта 59 млрд грн - спеціального фонду.

Частину видатків не встигнуть освоїти самі органи влади (або ж переглянуть їх доцільність). Щороку така економія сягає 1,5-3% за загальним фондом держбюджету. Або близько 35 млрд грн у 2020 році. Отже, фактично за загальним фондом потрібно буде профінансувати близько 105 млрд грн.

Видатки спеціального фонду – це видатки розвитку. "Традиційно", вони фінансуються в середньому на 20% менше за план. Чому? Частково через економію, але переважно через фінансування цих видатків за залишковим принципом. Отже, можна очікувати, що видатки за спецфондом фактично становитимуть ще близько 29 млрд грн.

Важливішими є видатки загального фонду, адже з нього фінансуються захищені статті бюджету.

За останні два тижні грудня, Мінфіну потрібно профінансувати ще 56,4 млрд грн захищених і 64,2 млрд грн незахищених видатків. А також витратити 16,7 млрд грн на обслуговування держборгу і 0,7 млрд на виконання гарантійних зобов’язань, а 2 млрд грн ще й перерахувати місцевим бюджетам.

Обсяг фактичних видатків та залишку потреби до фінансування до кінця року, млрд грн

Джерело: Державна казначейська служба України, розрахунки Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ

Зараз Мінфін вже має 112,6 млрд грн завдяки зовнішнім та внутрішнім запозиченням. Якщо доходи бюджету у грудні становитимуть 55 млрд грн, як заплановано, з урахуванням останнього аукціону Мінфін вже має достатній обсяг коштів, щоб профінансувати у грудні 155 млрд грн запланованих видатків загального фонду держбюджету. А також далі прискорювати видатки на фінансування спеціального фонду.

Тепер ключова інтрига в тому, чи продовжить Мінфін свою агресивну політику запозичень наступного тижня, чи ні.

Під час виступу щодо бюджету-2021 в парламенті міністр фінансів Сергій Марченко пообіцяв, що уряд профінансує всі видатки поточного року.

Питання лише в тому, чи варто фінансувати справді всі видатки, попри неспроможність органів влади ефективно використовувати кошти протягом року. Адже за залучення коштів за підвищеними ставками уряд платитиме вже незабаром – збільшенням видатків на обслуговування держборгу вже у 2021 році.

Дарина Марчак

руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ

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