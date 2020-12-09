Украина получила 600 млн евро микрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила от Европейской комиссии первый транш в рамках новой программы микрофинансовой кредитной помощи ЕС в размере 600 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Помощь предоставлена в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

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Для предоставления транша Европейская комиссия разместила собственные облигации с негативной доходностью минус 0,143%, благодаря чему после отчисления комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро, разъяснили в минфине.

ЕС предоставил средства в рамках реализации уже пятой по счету программы микрофинансовой помощи Украине. Соответствующее соглашение стороны подписали 23 августа 2020 года.

На сегодняшний день общая сумма льготной кредитной помощи Евросоюза Украине за период 2014-2020 годов достигла 4,41 млрд евро.

Средства использовались для сокращения внешней финансовой нагрузки на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС в размере 600 млн евро после реализации реформы управления госфинансами, улучшения бизнес-климата, реформирования госпредприятий, указывают в министерстве финансов.

Макрофинансовая помощь (МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

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Роман Брыль

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