Украина получила 600 млн евро микрофинансовой помощи от ЕС
Украина получила от Европейской комиссии первый транш в рамках новой программы микрофинансовой кредитной помощи ЕС в размере 600 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Помощь предоставлена в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
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Для предоставления транша Европейская комиссия разместила собственные облигации с негативной доходностью минус 0,143%, благодаря чему после отчисления комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро, разъяснили в минфине.
ЕС предоставил средства в рамках реализации уже пятой по счету программы микрофинансовой помощи Украине. Соответствующее соглашение стороны подписали 23 августа 2020 года.
На сегодняшний день общая сумма льготной кредитной помощи Евросоюза Украине за период 2014-2020 годов достигла 4,41 млрд евро.
Средства использовались для сокращения внешней финансовой нагрузки на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.
Украина рассчитывает получить второй транш ЕС в размере 600 млн евро после реализации реформы управления госфинансами, улучшения бизнес-климата, реформирования госпредприятий, указывают в министерстве финансов.
- 23 июня 2020 года правительство Украины в Брюсселе подписало меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
- 10 августа Украина получила второй транш на 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
- 1 декабря Еврокомиссия опубликовала отчет, согласно которому Европейский союз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года.
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