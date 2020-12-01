ЕС за 6 лет выделил Украине более 16,5 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, пишет Капитал.

"Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами уже мобилизовал для Украины свыше 16,5 млрд евро грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, которая была обещана в 2014 году в 11,175 млрд евро", – говорится в документе.

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Также отмечается, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в продвижении программы реформ, чтобы полностью реализовать и воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации, а также смягчить негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом.

Украина в 2020 году получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

В июле 2020 года ЕС выделил Украине 105 млн евро для малого бизнеса, фермеров и медреформы.

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Наталия Софиенко

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