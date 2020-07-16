ЕС выделил Украине 105 млн евро для малого бизнеса, фермеров и медреформы
Украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере 105 млн евро. Об этом говорится на сайте представительства ЕС в Украине.
Соглашения подписаны в рамках программы действий на 2020 год.
Большая часть суммы – 60 млн евро – будет потрачена на программы по гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в медицине, социальной политике, финансовом секторе, конкуренции и транспорте. Из этой суммы 6,7 млн евро министерство здравоохранения использует для контроля проведения медицинской реформы.
Из общего пакета помощи, 25 млн евро выделено для кредитования малых фермерских хозяйств по программе EU4Business.
Оставшиеся 20 млн евро предназначены для поддержки малых и средний фирм также по программе EU4Business.
До конца 2020 года Евросоюз выделит еще один крупный пакет финансовой помощи, говорится в сообщении.
Деньги будут предназначены для программ развития гражданского общества, поддержке отсталых регионов и реализацию европейского "зеленого соглашения".
- 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Первый транш на 500 млн евро по этой программе Украина получила 11 декабря 2018 года. Второй транш в Минфине рассчитывали получить еще в марте-апреле 2019-го. Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 гг. 4-х программ макрофинансовой помощи ЕС превысила 3,8 млрд евро.
- 12 мая 2020 года Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро. Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину.
- 10 июня Украина получила второй транш на 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
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