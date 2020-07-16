ЕС выделил Украине 105 млн евро для малого бизнеса, фермеров и медреформы

Украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере 105 млн евро. Об этом говорится на сайте представительства ЕС в Украине.

Соглашения подписаны в рамках программы действий на 2020 год.

Большая часть суммы – 60 млн евро – будет потрачена на программы по гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в медицине, социальной политике, финансовом секторе, конкуренции и транспорте. Из этой суммы 6,7 млн евро министерство здравоохранения использует для контроля проведения медицинской реформы.

Из общего пакета помощи, 25 млн евро выделено для кредитования малых фермерских хозяйств по программе EU4Business.

Оставшиеся 20 млн евро предназначены для поддержки малых и средний фирм также по программе EU4Business.

До конца 2020 года Евросоюз выделит еще один крупный пакет финансовой помощи, говорится в сообщении.

Деньги будут предназначены для программ развития гражданского общества, поддержке отсталых регионов и реализацию европейского "зеленого соглашения".

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Роман Брыль

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