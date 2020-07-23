Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня правительство Украины в Брюсселе подписало меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией, сообщается в Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, поддерживающий макрофинансовую стабильность государства и направленный на обеспечение благосостояния украинских граждан", - отмечается в сообщении.

Премьер отметил, что 1,2 млрд евро для Украины - это самый крупный транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

12 мая Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро . Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. В апреле Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.

В конце мая Еврокомиссия от имени ЕС одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.