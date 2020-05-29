Еврокомиссия одобрила 500 млн евро для Украины

Европейская комиссия от имени ЕС одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (МФА). Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что вместе с этой суммой помощь ЕС виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года составляет 3,8 млрд евро и это крупнейшая сумму, которую ЕС предоставлял какой-либо из стран-партнеров.

"Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в период кризиса, чтобы поддержать программу реформ Украины по созданию более устойчивой экономики", - сказал исполнительный вице-президент по экономике Валдис Домбровскис.

Он также добавил, что в рамках помощи в преодолении последствий пандемии ЕС предоставит Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

В Еврокомиссии уточняют, что выделение второго и последнего транша МФА стало возможным после того, как Украина осуществила 12 политических действий, согласованных с ЕС. Среди них, меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления госфинансами, банковского сектора, энергетики, здравоохранения и социальной политики.

Упоминают в сообщении и то, что Украина завершает работу над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ).

Средства МФА предоставляются в виде долгосрочных займов с низкими процентами. Первый транш в размере 500 млн евро по текущей программе был предоставлен в декабре 2018 года, после того как украинские власти выполнили соответствующие условия.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Еврокомиссию за это решение и назвал его своевременной поддержкой.

Вдячний #ЄС та @vonderleyen за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн, про що говорили минулого тижня. Вчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час #COVID19. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2020

12 мая Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро . Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. В апреле Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.

Макрофинансовая помощь (МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.



(МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах. 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Первый транш на 500 млн евро по этой программе Украина получила 11 декабря 2018 года. Второй транш в Минфине рассчитывали получить в марте-апреле 2019-го, но так и не получили. В этом году ЕС подтверждал готовность предоставить второй транш после предварительных договоренностей по программе Украины с МВФ.