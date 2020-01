Украина может получить 500 млн евро от ЕС в феврале

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на 500 млн евро в феврале, пишет брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

“Возможно, что второй и финальный транш макроэкономической помощи Еврокомиссии для Украины на сумму 500 млн евро могут перечислить в феврале”, - сообщил он.

It’s possible that the second and final tranche of the European Commission’s macro-financial assistance for #Ukraine, worth 500 million euro, can be released in February. First tranche was released in November 2018.