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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии транш ЕС на 500 млн грн

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии транш ЕС на 500 млн грн
12.12.2019, 17:10

Президент и глава ЕК согласовали шаги для получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС

Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен предоставление Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и транзит газа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сказано в сообщении.

Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС и перспективы нового транзитного контракта с Газпромом.

"Условлено о продолжении соответствующей работы, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - отметили в Офисе президента.

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