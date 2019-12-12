Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии транш ЕС на 500 млн грн

Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен предоставление Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и транзит газа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сказано в сообщении.

Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС и перспективы нового транзитного контракта с Газпромом.

"Условлено о продолжении соответствующей работы, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - отметили в Офисе президента.