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Смолий о программе с МВФ: Осталось выполнить три условия

Смолий о программе с МВФ: Осталось выполнить три условия
12.12.2019, 15:21

После выполнения Украиной трех условий, МВФ может утвердить новую программу в первом квартале 2020 года

Соглашение по новой кредитной программе с Международным валютным фондом (МВФ) в этом году не подпишут. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Мы не ожидаем - так построен график заседаний борда МВФ - подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в I квартале следующего года", - сказал Смолий.

По его словам, с мая Украина выполнила много предварительных условий для достижения договоренности о новой программе сотрудничества.

"Остались незначительные технические моменты. Это, в первую очередь, так называемый закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования", - уточнил Смолий.

Он отметил, что по нескольким банкам суды приняли решения, которые обязывают вернуть банковские лицензии, однако такой механизм не предусмотрен законодательством.

"Второе - это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Этот законопроект сегодня разработан Кабмином и подан в Верховную Раду. И также вопрос, который плодотворно обсуждался, - это оборот земель сельскохозяйственного назначения", - добавил глава НБУ.

По словам Смолия, после выполнения этих трех условий совет директоров МВФ может утвердить новую программу в I квартале 2020 года.

  • 7 декабря МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года.
  • Программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда "prior actions" (неотложных действий, - ред.).
  • По информации источников LIGA.net, под "prior actions" имеются в виду прежде всего изменения в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Подробнее об этом мы писали здесь >>>
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Яков Смолий МВФ программа мвф
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