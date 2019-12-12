Смолий о программе с МВФ: Осталось выполнить три условия

Соглашение по новой кредитной программе с Международным валютным фондом (МВФ) в этом году не подпишут. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Мы не ожидаем - так построен график заседаний борда МВФ - подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в I квартале следующего года", - сказал Смолий.

По его словам, с мая Украина выполнила много предварительных условий для достижения договоренности о новой программе сотрудничества.

"Остались незначительные технические моменты. Это, в первую очередь, так называемый закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования", - уточнил Смолий.

Он отметил, что по нескольким банкам суды приняли решения, которые обязывают вернуть банковские лицензии, однако такой механизм не предусмотрен законодательством.

"Второе - это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Этот законопроект сегодня разработан Кабмином и подан в Верховную Раду. И также вопрос, который плодотворно обсуждался, - это оборот земель сельскохозяйственного назначения", - добавил глава НБУ.

По словам Смолия, после выполнения этих трех условий совет директоров МВФ может утвердить новую программу в I квартале 2020 года.