(Не)отдать ПриватБанк Коломойскому. Как Кабмин, НБУ и МВФ будут защищать банк от олигарха

Игорь Коломойский в своем стиле отметил последний день очередного визита миссии Международного валютного фонда в Киев. "В МВФ знают, что ПриватБанк в ближайшее время будет возвращен мне", – сказал олигарх изданию KyivPost.

Это не просто очередной эпатажный комментарий от Коломойского, он действительно может вернуть себе банк. Во всяком случае юридически: ключевая дата судебной битвы за Приват известна – 19 декабря, место – Шестой апелляционный суд Киева.

В этот день суд может подтвердить, что Приват национализировали незаконно. Реальность такого сценария – одна из главных тем в переговорах между украинским правительством и МВФ. Украинская сторона почти завершила подготовку "антиколомойских" изменений в законодательство, которые должны не допустить возвращения ПриватБанка в руки олигарха. В ближайшие дни они попадут в Верховную Раду.

Ключевая роль в этом плане отводится Фонду гарантирования вкладов, ведомство получит особые полномочия на случай, если ПриватБанк снова будет признан банкротом.

О чем речь и как государство будет защищать свой главный банковский актив от Коломойского? LIGA.net узнала детали.

Коломойский снова в деле. Чем важен суд 19 декабря

Уже три месяца менеджеры главного офиса ПриватБанка в Днепре работают под аккомпанемент митинга сотрудников Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. У митингующих длительные планы: на прошлой неделе завод попытался выкупить годовую аренду парковки возле ПриватБанка за 1,5 млн грн.

Оформить сделку помешала ошибка в документах, но Коломойского это не смущает. "Если Приват будет так себя вести и дальше, рабочие могут и зайти в банк", – заявил он KyivPost. Параллельно с этим группа сотрудников предприятий олигарха митингует под НБУ: вечером 22 ноября они действительно пытались прорваться в здание НБУ, но их остановила полиция.

В Нацбанке после этого прямым текстом заявили о давлении со стороны олигарха.

Митинг сотрудников НЗФ под главным офисом ПриватБанка в Днепре

У Коломойского есть основания для оптимизма. Его главный козырь – он уже смог доказать в суде первой инстанции (решение выносил скандальный Окружной админсуд Киева), что ПриватБанк был национализирован незаконно.

ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИЗНАЛИ НЕЗАКОННОЙ 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной процедуру национализации ПриватБанка. Так совпало, что процесс, который до этого длился два года, достиг кульминации аккурат между сокрушительными победами Владимира Зеленского в первом и втором турах президентских выборов. Решение засекречено из-за банковской тайны. По данным источников LIGA.net, среди участников процесса (достоверность подтвердили обе стороны), у суда было пять ключевых аргументов: НБУ признал Приват неплатежеспособным в декабре, не дождавшись завершения инспекционной проверки банка, которая должна была финишировать в январе 2017-го. Не было независимого аудита, который подтвердил бы нехватку капитала. При оценке банка НБУ пользовался новой нормативной базой (351 постановление НБУ об оценке кредитного риска), которая на тот момент еще не вступила в силу. Нацбанк обязал Приват зарезервировать кредиты, которые обслуживались – вывод о нехватке капитала был субъективным. Коломойскому и Боголюбову не дали времени на докапитализацию. Нацбанк назвал решение абсурдным и по пунктам прокомментировал каждый аргумент суда: Во-первых, нехватка капитала в Привате на 113 млрд грн была выявлена после диагностики качестве активов еще в 2015 году. В начале 2016-го Коломойский и Боголюбов вместе с НБУ утвердили программу докапитализации. Инспекция Нацбанка осенью-зимой 2016-го должна была определить, выполняют ли олигархи свои обязательства (не выполняли). Во-вторых, среди норм "банковского" законодательства Украины нет требования обязательного независимого аудита банков. Но в случае с Приватом он был и в 2015 и в 2016 годах. В-третьих, потребность Привата в докапитализации была выявлена по старым правилам НБУ (Постановление №23, а не новая методика Постановления №351, как утверждает суд). В-четвертых, на момент составления программы докапитализации качество кредитного портфеля ПриватБанка было таким: портфель на 127 млрд грн был выдан компаниям-пустышкам без денежного потока и доходов, залогами выступали неоплаченные контракты на поставку товаров в будущем. Уже на основании этого НБУ имел право (согласно Постановлению №23) потребовать от банка зарезервировать эти кредиты, пусть даже они и какое-то время обслуживались. В-пятых, время у Коломойского и Боголюбова было: программу докапитализации олигархи подписали 1 февраля 2016 года. Подробности читайте в материале: "Коломойская" правда: почему суд отменил национализацию Привата.

Следующий этап судебной войны за Приват – возврат акций Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову. Такое требование появилось в их иске только в начале июня. Ключевые аргументы адвокатов Коломойского – государство экспроприировало его собственность. Письмо с просьбой о национализации Привата в адрес премьера Владимира Гройсмана они с Боголюбовым писали под давлением.

Дело слушается в Хозсуде Киева, но его приостановили до решения спора о законности национализации.

В этом процессе у партнеров также есть причины для оптимистичных ожиданий: суд прошел практически все стадии рассмотрения по сути буквально за месяц, уже к концу октября стороны готовились к дебатам, дальше финальная часть – решение судьи. Если бы не остановка процесса, вердикт о возврате акций ПриватБанка єкс-собственникам могли вынести еще в этом году, допускали собеседники LIGA.net.

Теперь все ждут апелляцию: для первого слушания в Шестом апелляционном суде Киева была выбрана более чем знаковая дата – 19 декабря. Именно в этот день три года назад государство официально стало собственником крупнейшего банка страны. Предшествовало этому то самое историческое письмо Коломойского и Боголюбова с просьбой национализировать ПриватБанк.

Письмо Коломойского и Боголюбова, опубликованное Минфином через полгода после национализации ПриватБанка

Главный банкрот. "Антиколомойский план" НБУ и Кабмина

"Главная проблема в том, что какое бы решение суда мы ни получили, вряд ли нам будет понятно, что с этим делать", – говорит собеседник LIGA.net в одной из госструктур, участвовавших в национализации ПриватБанка в 2016 году.

Тема Привата – последнее "серое пятно" в переговорах между новым украинским правительством и МВФ. После сентябрьского визита миссии Фонда в Киев стало понятно: власти должны дать гарантии (причем не только устные, но и законодательные), что Коломойский не получит банк обратно. Именно от этого зависит будущее новой программы финансирования Украины.

Изначально речь шла о том, что этот момент будет отображен в меморандуме, но затем концепция поменялась и никаких официальных упоминаний Привата в нем появится. Это нужно для того, чтобы это не считалось давлением на полностью независимую ветвь власти – суды, говорил в беседе с LIGA.net глава одной из финансовых госструктур.

Алексей Гончарук встречается с миссией МВФ (Фото - пресс-служба Кабмина)

Итого, НБУ, Фонду гарантирования и Кабмину нужно было придумать, как законодательно исключить ренационализацию, несмотря на решения судов.

По информации источников LIGA.net, соответствующий законопроект планировалось подать в Раду еще в начале ноября, но окончательный формат изменений был согласован с МВФ только сейчас. До конца этой недели документ должен появиться в парламенте.

Речь об изменениях в закон “О системе гарантирования вкладов”, в центре идеи – полномочия Фонда гарантирования, точнее – временных администраций, которые от лица Фонда берут под контроль неплатежеспособные банки.

По информации собеседников LIGA.net, у государства есть план на случае экстремального сценария и полной победы Коломойского в судах за Приват. Защищаться от претензий Коломойского на ПриватБанк будут проверенным способом – банк повторно национализируют, но уже по другой процедуре:

Минфин забирает деньги. Условие для возврата акций Коломойскому – аннулирование сделки, в которой Минфин купил 100% банка за 1 гривню. Это значит, что 155 млрд грн докапитализации (под нее выпустили ОВГЗ), которую обеспечило правительство в 2016-17, тоже нужно отозвать.

Условие для возврата акций Коломойскому – аннулирование сделки, в которой Минфин купил 100% банка за 1 гривню. Это значит, что 155 млрд грн докапитализации (под нее выпустили ОВГЗ), которую обеспечило правительство в 2016-17, тоже нужно отозвать. Приват снова признают банкротом. Без денег Минфина капитал станет отрицательным. НБУ придется признать банк неплатежеспособным и отправить его в Фонд гарантирования.

Без денег Минфина капитал станет отрицательным. НБУ придется признать банк неплатежеспособным и отправить его в Фонд гарантирования. Фонд станет менеджером банка . Ключевой элемент плана. На этом этапе Фонду нужно полноценно заменить собой руководство ПриватБанка. Для этого и обновляют закон: временная администрация сможет сохранить банк в том же виде, что и до официального банкротства: в отличие от текущей редакции законодательства, Фонд не будет обязан останавливать операции банка (в 2016-м Приват несколько дней не обслуживал платежи юрлиц и ФОП).

Ключевой элемент плана. На этом этапе Фонду нужно полноценно заменить собой руководство ПриватБанка. Для этого и обновляют закон: временная администрация сможет сохранить банк в том же виде, что и до официального банкротства: в отличие от текущей редакции законодательства, Фонд не будет обязан останавливать операции банка (в 2016-м Приват несколько дней не обслуживал платежи юрлиц и ФОП). Государство снова купит банк. Но в этот раз времени будет больше, спешить, как в прошлый раз, не придется. Требование закона о том, что государство должно национализировать банк в течение двух дней, упразднят (окончательная формулировка этой нормы пока не готова). По оценкам НБУ и правительства, на спокойную национализацию ПриватБанка (без юридических лазеек для экс-собственников и безпроблемной докапитализацией) уйдет примерно 1-1,5 месяца.

Эти новшества – только часть комплекса изменений в закон "О системе гарантирования вкладов". Также в парламент нужно внести проект обновленного закона "О банках и банковской деятельности", который окончательно запретит банкам-банкротам возвращаться на рынок, а их собственникам – требовать компенсации, даже по решению суда.

"Приват существенно ускорил процесс по устранению "серых зон" в законах, но все гораздо шире: например в законе "О системе гарантирования" пять блоков изменений, – отмечает один из высокопоставленных собеседников LIGA.net. – Кроме национализации, это корпоративное управление Фонда, взаимодействие с НБУ, реструктуризация долга ФГВ перед Минфином, возврат активов".

Эти изменения также войдут в окончательный вариант меморандума с МВФ. Украинская сторона надеется подготовить финал документа до конца ноября, рассказывает собеседник LIGA.net среди участников переговоров с МВФ. В таком случае шансы на получение программы Фонда еще в этом году у Украины останутся.

Решающая битва за Приват – в 2020-м. Что дальше?

Согласно процедуре, суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело о национализации ПриватБанка в течение 75 дней со дня открытия производства. Это значит, что решение по существу будет принято в январе 2020 года.

Это далеко не конец: вне зависимости от результата, нас, скорее всего, ждет кассационная жалоба проигравшей стороны. Вероятно, процесс будет длиться, по меньшей мере, до конца мая, но если дело будет передано Большой палате Верховного суда, все может затянуться, говорит руководитель хозяйственной практики ЮФ Горецкий и партнеры Святослав Святюк.

"О передаче дела Большой палате могут ходатайствовать как стороны спора, так и сам Верховный суд, – поясняет он. – Это вполне реалистичный сценарий, поскольку в делах с явным интересом государства и большим общественным резонансом судьи предпочитают принимать коллективные решения".

Встреча Зеленского с Коломойским, сентябрь 2019 (Фото: пресс-служба президента)

Суд первой инстанции о возврате акций банка может возобновиться уже в феврале – в течение 10 дней после вердикта от апелляционной инстанции. Более вероятно, что основная часть и этого процесса начнется не раньше мая-июня 2020 года.

Будет ли в тот момент идти речь о возврате ПриватБанка Коломойскому или поиски компромисса, о котором еще в сентябре говорил олигарх, продолжатся? Все зависит от того, кто именно в тот момент будет руководить ключевыми гоструктурами: Кабмином, НБУ и Офисом президента.

Пока их позиция остается синхронной: Коломойский не получит обратно ПриватБанк. Дальше – возможны варианты. "Если суд признает национализацию незаконной, нужно будет вернуть то, что было до капитализации, а это невозможно, – рассказывал LIGA.net один из ключевых представителей команды президента Владимира Зеленского. – В таком случае речь может идти только о компенсации".

Игорь Коломойский уже говорил, что он не возражает против компенсации и даже называл сумму – $2 млрд.

Категорически против такого сценария выступает МВФ, который настаивает на невозможности любых переговоров властей с олигархом.