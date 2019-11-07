Десять условий: почему МВФ не едет в Украину. Инсайд

Международный валютный фонд отложил визит своих представителей в Украину: финальный этап переговоров о новой программе финансирования начнется не раньше второй половины ноября.
Процесс не заморожен, но приезд миссии, который, как ожидалось, должен был состояться в начале ноября, произойдет на несколько недель позже. Причина – украинские власти пока не сформировали окончательный пакет законов, на которых настаивает МВФ. Среди них – бюджет, антикоррупционное законодательство, а также изменения, которые станут предохранителем от возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому.
Всего в списке обсуждаемых – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила. От скорости принятия оставшихся решений зависит, сможет ли правительство получить новую программу Фонда уже в этом году.
LIGA.net узнала детали требований МВФ.
Первые лица украинской делегации не скрывали удовлетворения результатами поездки на ежегодную встречу стран-членов МВФ в Вашингтоне в середине октября. В США правительство и НБУ планировали продолжить переговоры о новой программе расширенного финансирования EFF, которые застопорились после безрезультатного визита миссии Фонда в Киев в сентябре.
"Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ с визитом приедут снова в Украину, – написал 21 октября в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук (пост больше не доступен). – Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим программу".
Ожидания главы правительства не оправдались: месяц начался, а новости о предполагаемом прибытии миссии так и не появлялись. 5 ноября украинские СМИ распространили тревожное сообщение со ссылкой на The Wall Street Journal: МВФ якобы отложил финансовую помощь Украине.
Причина: в Фонде обеспокоены, что Украина при президенте Владимире Зеленском не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".
Как оказалось позже, новости в информации WSJ не было: речь шла об одном из месседжей МВФ, но она был озвучен почти два месяца назад – еще во время сентябрьского визита представителей Фонда в Киев, уточнил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.
Вывод – переговоры не заморожены, но даты новых переговоров в столице Украины действительно сместились на неопределенные сроки. В украинском представительстве МВФ в комментарии LIGA.net отметили, что время визита "пока уточняется".
Официальные источники в правительстве и НБУ пока избегают предметных разговоров о приезде Фонда в Киев.
По информации собеседника в одной из госструктур, задействованных в переговорах, новый ориентир для украинских властей – вторая половина ноября. К тому моменту МВФ должен изучить последние законодательные инициативы правительства и Верховной Рады. Задача украинского руководства – решить ряд больших вопросов. Среди них бюджет, антикоррупционная реформа и самое сложное – "дело ПриватБанка".
"Программа, о которой мы говорим с МВФ, она – soft, то есть намного легче, чем EFF, которую Украина получила в 2015 году", – рассказывает LIGA.net один из высокопоставленных представителей украинской стороны.
Какие обязательства должна взять на себя Украина, чтобы получить деньги Фонда? В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила.
НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники LIGA.net в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.
В Фонде пока не отказываются от идеи еще одного масштабного визита в Киев. Но сначала Украина должна представить по меньшей мере наработки “антиколомойских” поправок в закон о Фонде гарантирования вкладов и принять адекватный бюджет на 2020 год.
По закону, крайний срок последнего – 20 ноября.