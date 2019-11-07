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07.11.2019, 09:25

Десять условий: почему МВФ не едет в Украину. Инсайд

Десять условий: почему МВФ не едет в Украину. Инсайд
МВФ (фото - depositphotos.com)

LIGA.net узнала подробности переговоров Украины и МВФ. Причины: Коломойский и ПриватБанк, НАБУ, АМКУ и земля

Международный валютный фонд отложил визит своих представителей в Украину: финальный этап переговоров о новой программе финансирования начнется не раньше второй половины ноября.

Процесс не заморожен, но приезд миссии, который, как ожидалось, должен был состояться в начале ноября, произойдет на несколько недель позже. Причина – украинские власти пока не сформировали окончательный пакет законов, на которых настаивает МВФ. Среди них – бюджет, антикоррупционное законодательство, а также изменения, которые станут предохранителем от возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Всего в списке обсуждаемых – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила. От скорости принятия оставшихся решений зависит, сможет ли правительство получить новую программу Фонда уже в этом году.

LIGA.net узнала детали требований МВФ.

Миссия, которой нет

Первые лица украинской делегации не скрывали удовлетворения результатами поездки на ежегодную встречу стран-членов МВФ в Вашингтоне в середине октября. В США правительство и НБУ планировали продолжить переговоры о новой программе расширенного финансирования EFF, которые застопорились после безрезультатного визита миссии Фонда в Киев в сентябре.

"Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ с визитом приедут снова в Украину, – написал 21 октября в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук (пост больше не доступен). – Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим программу".

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Ожидания главы правительства не оправдались: месяц начался, а новости о предполагаемом прибытии миссии так и не появлялись. 5 ноября украинские СМИ распространили тревожное сообщение со ссылкой на The Wall Street Journal: МВФ якобы отложил финансовую помощь Украине.

Причина: в Фонде обеспокоены, что Украина при президенте Владимире Зеленском не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".

Как оказалось позже, новости в информации WSJ не было: речь шла об одном из месседжей МВФ, но она был озвучен почти два месяца назад – еще во время сентябрьского визита представителей Фонда в Киев, уточнил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.

Вывод – переговоры не заморожены, но даты новых переговоров в столице Украины действительно сместились на неопределенные сроки. В украинском представительстве МВФ в комментарии LIGA.net отметили, что время визита "пока уточняется".

Официальные источники в правительстве и НБУ пока избегают предметных разговоров о приезде Фонда в Киев.

По информации собеседника в одной из госструктур, задействованных в переговорах, новый ориентир для украинских властей – вторая половина ноября. К тому моменту МВФ должен изучить последние законодательные инициативы правительства и Верховной Рады. Задача украинского руководства – решить ряд больших вопросов. Среди них бюджет, антикоррупционная реформа и самое сложное – "дело ПриватБанка".

О чем идет речь. Список

"Программа, о которой мы говорим с МВФ, она – soft, то есть намного легче, чем EFF, которую Украина получила в 2015 году", – рассказывает LIGA.net один из высокопоставленных представителей украинской стороны.

Какие обязательства должна взять на себя Украина, чтобы получить деньги Фонда? В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила.

  • Бюджет. Главный параметр – дефицит в 2%. Проект бюджета-2020, поданный Кабмином в Раду ко второму чтению 5 ноября, соответствует этому требованию.
  • Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его. По информации источников LIGA.net, сейчас эксперты МВФ анализируют принятый закон на предмет соответствия международным нормам (эта версия предусматривает более мягкое наказание, чем отмененный вариант). Это одна из причин задержки приезда миссии Фонда в Киев.
  • Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. По словам, собеседника LIGA.net в одной из госструктур, эта норма пока прорабатывается. Она – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации. Обе инициативы планируется внести в Раду в ближайшие недели.
  • "Прослушка" НАБУ и ГБР. Закон принят и подписан Зеленским, но к его практической реализации есть большие вопросы.
  • Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону, обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима.
  • Анбандлинг Нафтогаза. Создание отдельного юрлица-управляющего газонтранспортной системой Украины и его выведение из структуры НАК Нафтогаз Украины ("Оператор ГТС" создан, но пока принадлежит Укртрансгазу).
  • Рыночные цены на газ. С января 2020 года (старое требование, отсрочек быть не должно).
  • Рынок земли. В Раде должен появиться базовый законопроект. Пока за этот статус борются 11 разных проектов.
  • Задания НБУ. Стресс-тесты банков (выполнено) и подготовка к реализации раздела функций Нацкомфинуслуг.
  • Независимость АМКУ. До конца года в Раде появится два "антимонопольных" законопроекта. Один их них – о полномочиях АМКу – должны принять до конца года, рассказывала в интервью LIGA.net автор документов Роксолана Пидласа.

Что дальше: приедут или нет

НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники LIGA.net в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.

В Фонде пока не отказываются от идеи еще одного масштабного визита в Киев. Но сначала Украина должна представить по меньшей мере наработки “антиколомойских” поправок в закон о Фонде гарантирования вкладов и принять адекватный бюджет на 2020 год.

По закону, крайний срок последнего – 20 ноября.


корреспондент отдела "Финансы"
Сергей Шевчук
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Теги: миссия мвф, транш от мвф, дело приватбанка
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