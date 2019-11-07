Десять условий: почему МВФ не едет в Украину. Инсайд

Международный валютный фонд отложил визит своих представителей в Украину: финальный этап переговоров о новой программе финансирования начнется не раньше второй половины ноября.

Процесс не заморожен, но приезд миссии, который, как ожидалось, должен был состояться в начале ноября, произойдет на несколько недель позже. Причина – украинские власти пока не сформировали окончательный пакет законов, на которых настаивает МВФ. Среди них – бюджет, антикоррупционное законодательство, а также изменения, которые станут предохранителем от возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Всего в списке обсуждаемых – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила. От скорости принятия оставшихся решений зависит, сможет ли правительство получить новую программу Фонда уже в этом году.

LIGA.net узнала детали требований МВФ.

Миссия, которой нет

Первые лица украинской делегации не скрывали удовлетворения результатами поездки на ежегодную встречу стран-членов МВФ в Вашингтоне в середине октября. В США правительство и НБУ планировали продолжить переговоры о новой программе расширенного финансирования EFF, которые застопорились после безрезультатного визита миссии Фонда в Киев в сентябре.

"Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ с визитом приедут снова в Украину, – написал 21 октября в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук (пост больше не доступен). – Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим программу".

Ожидания главы правительства не оправдались: месяц начался, а новости о предполагаемом прибытии миссии так и не появлялись. 5 ноября украинские СМИ распространили тревожное сообщение со ссылкой на The Wall Street Journal: МВФ якобы отложил финансовую помощь Украине.

Причина: в Фонде обеспокоены, что Украина при президенте Владимире Зеленском не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".

Как оказалось позже, новости в информации WSJ не было: речь шла об одном из месседжей МВФ, но она был озвучен почти два месяца назад – еще во время сентябрьского визита представителей Фонда в Киев, уточнил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.

Вывод – переговоры не заморожены, но даты новых переговоров в столице Украины действительно сместились на неопределенные сроки. В украинском представительстве МВФ в комментарии LIGA.net отметили, что время визита "пока уточняется".

Официальные источники в правительстве и НБУ пока избегают предметных разговоров о приезде Фонда в Киев.

По информации собеседника в одной из госструктур, задействованных в переговорах, новый ориентир для украинских властей – вторая половина ноября. К тому моменту МВФ должен изучить последние законодательные инициативы правительства и Верховной Рады. Задача украинского руководства – решить ряд больших вопросов. Среди них бюджет, антикоррупционная реформа и самое сложное – "дело ПриватБанка".

О чем идет речь. Список

"Программа, о которой мы говорим с МВФ, она – soft, то есть намного легче, чем EFF, которую Украина получила в 2015 году", – рассказывает LIGA.net один из высокопоставленных представителей украинской стороны.

Какие обязательства должна взять на себя Украина, чтобы получить деньги Фонда? В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила.

Бюджет. Главный параметр – дефицит в 2%. Проект бюджета-2020, поданный Кабмином в Раду ко второму чтению 5 ноября, соответствует этому требованию.

Главный параметр – дефицит в 2%. Проект бюджета-2020, поданный Кабмином в Раду ко второму чтению 5 ноября, соответствует этому требованию. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его. По информации источников LIGA.net , сейчас эксперты МВФ анализируют принятый закон на предмет соответствия международным нормам (эта версия предусматривает более мягкое наказание, чем отмененный вариант). Это одна из причин задержки приезда миссии Фонда в Киев.

Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его. По информации источников , сейчас эксперты МВФ анализируют принятый закон на предмет соответствия международным нормам (эта версия предусматривает более мягкое наказание, чем отмененный вариант). Это одна из причин задержки приезда миссии Фонда в Киев. Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. По словам, собеседника LIGA.net в одной из госструктур, эта норма пока прорабатывается. Она – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации. Обе инициативы планируется внести в Раду в ближайшие недели.

Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. По словам, собеседника в одной из госструктур, эта норма пока прорабатывается. Она – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации. Обе инициативы планируется внести в Раду в ближайшие недели. "Прослушка" НАБУ и ГБР. Закон принят и подписан Зеленским, но к его практической реализации есть большие вопросы.

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Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону, обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима. Анбандлинг Нафтогаза. Создание отдельного юрлица-управляющего газонтранспортной системой Украины и его выведение из структуры НАК Нафтогаз Украины ("Оператор ГТС" создан, но пока принадлежит Укртрансгазу).

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Что дальше: приедут или нет

НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники LIGA.net в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.

В Фонде пока не отказываются от идеи еще одного масштабного визита в Киев. Но сначала Украина должна представить по меньшей мере наработки “антиколомойских” поправок в закон о Фонде гарантирования вкладов и принять адекватный бюджет на 2020 год.

По закону, крайний срок последнего – 20 ноября.