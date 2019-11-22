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Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время

Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
22.11.2019, 19:17

Олигарх считает, что вскоре вернет себе ПриватБанк, но правительство так не думает

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский считает, что вскоре вернет себе банк. Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

“Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время”, - цитирует его издание.

Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) выкупил на год аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

В то же время, он считает, что завод справедливо требует “компенсации от Привата”.

“Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в ПриватБанк”, - пригрозил Коломойский.

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