Гончарук заявил в Лондоне, что ПриватБанк Коломойскому не вернут

Ни ПриватБанк, ни его деньги не будут возвращены экс-владельца. Об этом в лондонском Королевском институте международных дел Chatham House завил премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, передает Голос Америки.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело ПриватБанка показательно об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - сказал Алексей Гончарук.

Он также заявил, что в отношении Приватбанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства "есть стратегии" и оно готово "к любому развитию событий".

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось ", - отметил Гончарук.

Он признал, что олигархи имеют громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это, по словам премьера "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Среди способов сокращения негативного влияния частных интересов в украинской экономике Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию госпредприятий и установление верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.