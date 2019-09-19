В ЕБРР прокомментировали ситуацию с ПриватБанком и Гонтаревой

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внимательно наблюдает за ситуацией вокруг ПриватБанка и событиями, связанными с экс-главой Национального банка (НБУ) Валерией Гонтаревой. Об этом сообщил журналистам вице-президент ЕБРР Алан Пию, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от украинских властей правильных вещей по отслеживанию средств, которые были украдены из банка и, конечно же, мы ожидаем, что этот банк не будет возвращен бывшим владельцам. Это именно то, что я услышал от президента Зеленского на встрече с ним. У меня нет причин сомневаться в его готовности это сделать. В то же время мы бдительны. Мы судим по делам… Мы отслеживаем ситуацию чрезвычайно тщательно", - сказал он.

По словам Пию, в ходе встречи президент дал понять, что он осознает: эти события - прямой вызов украинским властям, имиджу страны и имиджу его самого. Банкир убежден, что Зеленский понимает это.

При этом реакция Зеленского на события, связанные с Валерией Гонтаревой, была запоздалой, но озвученная им позиция довольно четкая, считает вице-президент ЕБРР.

"Когда мы встретились во вторник, это был первый пункт повестки дня, который он внес. Он сам, я не спрашивал его", - подчеркнул вице-президент ЕБРР.

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