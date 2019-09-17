Кабмин ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку, сообщает Finacial Times.

По словам премьера, урегулирование ситуации вокруг ПриватБанка – желание президента Владимира Зеленского.

"Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на (экономическом. – Ред.) росте сейчас и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", - сказал он изданию.

По данным газеты, МВФ уже предупредил правительство Украины, что отмена национализации ПриватБанка может поставить под угрозу новую программу финансирования на $3,9 млрд.

"Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - добавил Гончарук.