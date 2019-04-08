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08.04.2019, 10:41

Коломойский: ПриватБанк мне не нужен, верните $2 млрд

Коломойский: ПриватБанк мне не нужен, верните $2 млрд

Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк - это обуза для государства и хочет компенсацию

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский рассчитывает на компенсацию от государства за национализацию банка. Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломойский.

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По его словам, ПриватБанк - это обуза для государства. "Оно не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - считает Коломойский.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля. 

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Теги: игорь коломойский, ПриватБанк
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