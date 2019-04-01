Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 11:34

Коломойский против НБУ: в суде стартуют дебаты в деле ПриватБанка

Коломойский против НБУ: в суде стартуют дебаты в деле ПриватБанка

Суд завершил рассмотрение иска Коломойского к НБУ и Кабмину по существу

Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля", - отмечается в сообщении.

Реклама

В суде напомниили, что после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Среди требований Коломойского - признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банк.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком".

В то же время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват по этим кредитам.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 