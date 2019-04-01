Коломойский против НБУ: в суде стартуют дебаты в деле ПриватБанка

Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля", - отмечается в сообщении.

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В суде напомниили, что после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Среди требований Коломойского - признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банк.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком".

В то же время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват по этим кредитам.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.