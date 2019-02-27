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27.02.2019, 17:15

Коломойский пытается отменить национализацию ПриватБанка

Коломойский пытается отменить национализацию ПриватБанка

Бизнесмен и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации банка

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments ltd подала иск в Хозяйственный суд Киева к Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц относительно национализации банка. Об этом говорится в постановлении суда от 21 февраля 2019 года.

В документе указывается, что Игорь Коломойский и подконтрольный ему кипрский офшор просят признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка, который заключен между Министерством финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21 декабря 2016 года были владельцами акций финучреждения.

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Хозсуд оставил исковое заявление без движения и предоставил истцам 10-дневный срок для устранения недостатков искового заявления, говорится в документе.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка приняло решение о национализации финучреждения.

По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка к моменту его национализации были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка.

В результате, государство получило 100% в капитале ПриватБанка, а сам банк был докапитализирован на 116,8 млрд грн.

В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка сообщила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.

В тоже время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн.

С начала лета 2018-го НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват Коломойского-Боголюбова по кредиту рефинансирования ПриватБанка.

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Теги: национализация Приватбанка
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