Коломойский рассказал о планах по ПриватБанку после выборов

Олигарх Игорь Коломойский ожидает правовую оценку и компенсацию по делу национализации ПриватБанка, но не рассматривает президентские выборы как шанс отомстить за него президенту Петру Порошенко. Об этом бизнесмен рассказал в интервью ВВС.

"Нет, это не связанные вещи", - ответил Коломойский.

Реклама

На вопрос, надеется ли бизнесмен в случае проигрыша Порошенко вернуть ПриватБанк назад, Коломойский ответил, что ожидает правовую оценку и компенсацию.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде", - сказал он.

Также отрицательно Коломойский ответил на вопрос журналиста, будет ли он в случае победы Владимира Зеленского на выборах звонить президенту с просьбой компенсировать убытки по ПриватБанку.

"Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации ПриватБанка не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ", - считает бизнесмен.

Он назвал "фейком" обвинения в выводе из банка $5,5 млрд группой Приват. "Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - говорит Коломойский.

Олигарх настаивает, что деньги не могли исчезнуть, потому что "это глупость - самому у себя воровать деньги, в собственном же банке".

Также он считает "смешными" обвинения в финансировании собственного бизнеса деньгами из ПриватБанка, потому что за банком, учитывая его размеры, "наблюдали все регуляторы, он был под микроскопом".

Коломойский не скрывает, что на президентских выборах симпатизирует Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко, но прямую денежную поддержку этих кандидатов отрицает.

"Финансовую поддержку можете сразу отвергать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозков активов Высоким судом Лондона", - сказал он.

Читайте также: Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.

В то же время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват по этим кредитам.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.