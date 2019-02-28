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КСУ объяснил, почему отменил статью о незаконном обогащении
28.02.2019, 17:30

Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Владимир Зеленский уверяет, что отдаст Коломойскому банк, если станет президентом. Это правда. Вместо него все сделает независимый украинский суд

В тот момент, когда коррупционные скандалы заставляют тебя думать, что, может Владимр Зеленский - это не так и плохо, на арену снова выходит Коломойский.

Коломойский и Боголюбов (Владимир Коломойский и Геннадий Боголюбов - бывшие совладельцы национализированого в декабре 2016 года ПриватБанка. - Ред.) начали судебный процесс, конечно же в украинских судах, о незаконной национализации ПриватБанка. О незаконной национализации банка, который они в своем письме накануне национализации попросили национализировать. Казалось бы, причем тут высокий рейтинг Зеленского и реальная перспектива его президентства?

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Коломойский повышает ставки. Чувствует, что у него много козырей на руках. Еще год назад речь шла о том, сможет или нет украинское государство заставить олигарха заплатить за ущерб, который он нанес украинскому государству, заплатить за то, что украинские налогоплательщики вынуждены были спасать ПриватБанк своими деньгами (это стоило более $5 млрд). Сейчас Коломойский хочет не только не заплатить ничего, но и забрать назад банк, который государство наполнило деньгами и восстановило. И это не блеф.

Если кто-то забыл, то государство вынуждено было национализировать Приватбанк. Потому что годами его собственники выводили деньги из банка, построив идеальную пирамиду, пылесос, который привлекал деньги у вкладчиков и направлял их на бизнес акционеров. Банк не работал как нормальное финансовое учреждение. Весь корпоративный портфель [по данным НБУ] состоял из кредитов связанным лицам. И возвращать деньги эти связанные лица не собирались. 

После того, как государство национализировало банк, чтобы его падение не обрушило всю банковскую систему и гривню, встал вопрос об ответственности за преступления. Потому что вывод денег из банка – это преступление. В цивилизованной стране менеджмент банка давно бы сидел в тюрьме. Но не в Украине. Встал вопрос о том, что собственники банка должны компенсировать потери налогоплательщиков. Поэтому идет суд в Лондоне, заморозивший активы олигархов. И у суда нет вопросов, выводили деньги из банка или не выводили. Единственный вопрос, о чем сейчас продолжает думать Лондонский суд, имеет ли он право рассматривать дело. Есть ли у него для этого юрисдикция.

Этот суд в Лондоне, как и Стокгольмский арбитраж, можно выиграть и проиграть. Выиграть такие суды можно только в том случае, если есть политическая воля. Если власти поддерживают позицию страны, а не по тихому сливают ее. Равно как и позиция украинских судов и силовиков, которые также должны забрать у олигархов непосильно нажитое. Но пока не спешат, к сожалению.

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Сейчас ставка Коломойского и Ко очевидна. Они хотят защитить себя. Защитить свои активы в первую очередь. А во-вторых, еще и заработать. Получить назад свой банк, который будет уже не пустышкой, а капитализированным финансовым учреждением. В капитале которого сотни миллиардов денег украинских налогоплательщиков и продолжить финансировать свой бизнес. Чтобы в один прекрасный момент, а он обязательно наступит, украинские налогоплательщики снова спасли его банк, заплатив еще большую цену.

И да, кандидат Зеленский, в окружении хороших ребят, может сколько угодно уверять на встречах, что он не будет отдавать Коломойскому ПриватБанк. Он и не будет. Это сделает абсолютно независимый украинский суд.

Доказано абсолютно независимым Конституционным судом. 

Источник - блог автора

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Теги: Генналий Боголюбов, национализация Приватбанка, ПриватБанк, Коломойский
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