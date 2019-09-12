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Что искала полиция в офисе ПриватБанка: подробности - НВ Бизнес

Что искала полиция в офисе ПриватБанка: подробности - НВ Бизнес
12.09.2019, 17:14

Журналисты выяснили, какие документы искала полиция в главном офисе ПриватБанка

Полиция подозревает главу правления ПриватБанка Петра Крумханзла и финансового директора банка Анну Самарину в превышении своих полномочий в виде растраты чужого имущества в больших размерах. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на копию решения суды, на основании которого проводились обыски в трех офисах ПриватБанка.

Согласно документу, ПриватБанк подписал договор с фирмами Телент Эдвайзорс и Си Эф Си Консалтинг на общую сумму более 250 необлагаемых минимумов (более 4250 грн), в рамка которого компании должны были подобрать для банка кандидатов на работу и предоставить услуги информационного обеспечения. При этом в банке уже есть подразделение, которое выполняет эти функции, говорится в судебных материалах.

"Характер данных, за которыми пришла полиция, показывает, что силовики пытаются найти нарушения в найме банком юридических советников, которые работают в судах с бывшими собственниками. Эти специалисты привлекались с помощью ведущих хедхантерских компаний", - пишет издание.

В частности суд разрешил полиции изъять следующие документы:

- документы, в которых есть решения и их обоснование о необходимости заключения ПриватБанком договоров с  международными компаниями Hudson, Odgers Berndston, Телент Эдвайзорс, Си Эф Си Консалтинг;

- коммерческие предложения Hudson, Odgers Berndston, Телент Эдвайзорс, Си Эф Си Консалтинг;

- протоколы заседания правления ПриватБанка относительно заключения договоров в 2019-2019 годах с компаниями Телент Эдвайзорс и Си Эф Си Консалтинг на поиск специалистов для банка, а также услуг консалтинга и информационного обеспечения деятельности наблюдательного совета ПриватБанка;

- документы, которые рассматривались в 2018-2019 годах правлением ПриватБанка для принятия решения по заключению договоров на поиск специалистов и информационному обеспечению деятельности подразделений банка;

- приказ о назначении на должность, должностную инструкцию и другие документы, на основании которых глава правления Петр Крумханзл и его заместитель Анна Самарина исполняет свои обязанности;

- переписку с электронной почты банка со всеми компаниями, которые предоставляли по договорам информационные и другие аналогичные услуги.

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Петр Крумханзл обыски в приватбанке Анна Самарина
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